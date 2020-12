Le Club de Bruges se prépare à un mercato agité

En tête du championnat avant d'aborder 2021, le Club de Bruges ne restera pas calme sur ce marché hivernal. Le présent et le futur du club sont en jeu.

Lors du mercato estival, le Club de Bruges a été très calme. Une arrivée, et quelle arrivée, celle de Noa Lang dans les toutes dernières heures du mercato. Cet hiver, la donne sera différente.

Les champions de Belgique en titre ont déjà dégainé: Bas Dost, l'attaquant hollandais, arrive et a passé ses tests médicaux. Il est le numéro 9 d'expérience (et de taille) que recherchait le club depuis quelques mois, voire même plus.

Le second poste qui, depuis maintenant plusieurs mois, pose problème, c'est celui du défenseur central gaucher. Cette recherche est aussi terminée puisque Denswil va revenir au Club sous la forme d'un prêt. Un superbe coup pour le Club, puisque le Néerlandais connait la maison et notre compétition.

Il ne faut pas croire que le mercato des Gazelles va s'arrêter là. Cet hiver, la direction va aussi préparer l'avenir. Avec ses 32 ans, Ruud Vormer n'est pas éternel et il n'y a pas dans le noyau un joueur capable de remplacer l'ancien Soulier d'Or si ce dernier est blessé ou suspendu... ou même fatigué.

Le poste de back gauche pose aussi un réel problème. Ricca est bien seul, Sobol a utilisé tout son crédit et un futur back gauche devrait débarquer cet hiver. Le but, c'est que ce joueur en question profite des 5 prochains mois pour s'acclimater.

Enfin, la porte des départs va être ouverte. Dans l'idéal Ethan Horvath a un bon de sortie définitif. Il ne tiens qu'à lui de trouver un nouveau club... à condition de recevoir une belle offre. Krmencik doit lui aussi quitter la Venise du Nord. Un prêt avec une option d'achat est envisagé pour le Tchèque.

Enfin, Siebe Schrijvers va être prêté, probablement à Malines, sans option d'achat. Bruges aimerait aussi en finir avec le cas d'Emmanuel Dennis, qui traîne son ennui depuis le début de la saison et qui ne sera plus retenu. Bref, le mois de janvier sera très très chaud du côté des champions en titre.