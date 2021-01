Mathew Ryan poussé vers la sortie en Angleterre

L'ancien Blauw en Zwart n'est plus titulaire en Angleterre et pourra partir cet hiver.

Les temps sont durs pour Mathew Ryan à Brighton & Hove Albion. Titulaire lors de 11 des 12 premières rencontres de la saison en championnat, le portier australien a perdu sa place au profit de Robert Sanchez, qui a disputé les quatre dernières rencontres entre les perches des Seagulls. Pire même, puisque Mathew Ryan n'était même plus dans la sélection en fin d'année 2020.

Graham Potter ne compte plus sur l'ancien Brugeois et il le lui a clairement fait savoir. "Il m'a dit que si j'avais une opportunité en janvier, je devrais la saisir", révèle le gardien de 28 ans à The World Game.

Un départ cet hiver s'impose comme la meilleure issue pour Mathew Ryan, mais l'Australien n'a pas encore tout à fait abdiqué. "Tant que cette opportunité ne s'est pas présentée, je suis un joueur de Brighton et je me battrai jusqu'au bout pour ma place", insiste l'ancien Blauw en Zwart.