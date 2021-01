Bundesliga: Mangala et Stuttgart craquent, Leipzig prend la tête!

Leipzig n'a pas laissé sa chance et prend provisoirement la tête de la Bundesliga.

Sur la pelouse du VFB Stuttgart d'Orel Mangala, titulaire pour la 13e fois de la saison (en 14 rencontres), Leipzig avait l'occasion de prendre la tête du championnat et mettre la pression sur le Bayern, qui reçoit Mayence, dimanche. Et l'équipe de Julian Nagelsmann s'est rapidement projetée vers le but adverse.

Gregor Kobel, l'homme de la première période

Penalty heroics from Gregor Kobel mean there are no names on the scoresheet yet 🧤⛔Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga #VfBRBL pic.twitter.com/5VBUI7hGu9 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) Bundesliga_EN/status/1345464533184352259?ref_src=twsrc%5Etfw">January 2, 2021

Après quatre minutes de jeu seulement, Gregor Kobel sortait le grand jeu en détournant une volée d'Angelino. Le portier de Stuttgart qui allait d'ailleurs s'imposer comme l'homme de la première période: 18 minutes plus tard, il repoussait, d'un splendide réflexe du pied et avec l'aide de la barre, un penalty botté par Emil Forsberg. Dominateur, mais incapable de concrétiser, les Roten Bullen rentraient au vestiaire frustrés et accrochés.

Dani Olmo pour délivrer Leipzig

Et ils devront se montrer patients en seconde période aussi. Mais, à force de subir, la défense de Stuttgart a fini par rompre. À 20 minutes du terme, un énième débordement d'Angelino permettait à Dani Olmo d'ouvrir le score de la tête.

L'équipe d'Orel Mangala n'a pourtant pas abdiqué et il a fallu une sortie cinq étoiles de Peter Gulacsi, dans les tout derniers instants de la partie, pour empêcher Waldemar Anton d'égaliser. La frayeur était passée pour Leipzig qui s'impose (0-1) et prend la tête de la Bundesliga, avec une unité et un match de plus que le Bayern.