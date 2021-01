🎥 L'énorme raté de Lionel Messi qui fait le tour des réseaux sociaux

Le FC Barcelone s'est imposé par le plus petit écart dimanche soir face à Huesca. Frenkie De Jong a trouvé le chemin des filets sur un assist de Lionel Messi.

Pour son 500e match de championnat, l'Argentin s'est contenté du minimum mais ce n'est pas faute d'avoir voulu marquer. Cependant, son énorme tir manqué façon karatéka a fait le buzz sur internet.

Peter Drury what? ... Listen to Bruce Lee, Jackie Chan and co😂😂😂😂 pic.twitter.com/toJ0VeUGjE