La fraîcheur, alliée de Genk à Eupen?

Le Racing Genk retrouve les terrains et les Limbourgeois ont visiblement rechargé leurs batteries, après une fin d'année 2020 plutôt chargée.

Après une série record de sept victoires consécutives, le Racing Genk avait terminé l'année en soufflant le chaud et le froid: une défaite, une victoire et un partage pour boucler 2020. John van den Brom espère logiquement entamer la nouvelle année par un succès, ce mercredi, au Kehrweg.

Une première rencontre que le coach néerlandais aborde avec confiance. "Ce que les joueurs ont montré à l'entraînement en fin d'année 2020 et en début d'année 2021, c'est qu'ils sont beaucoup plus frais et c'est sans doute la fraîcheur qui nous a manqué dans nos derniers matchs", estime-t-il. Cette fraîcheur retrouvée suffira-t-elle pour dompter les Pandas? Réponse à partir de 20h45 ce soir.