Roberto Martinez envoie un message à Eden Hazard pour ses 30 ans : "Nous sommes tellement fiers de toi"

Le sélectionneur national a profité de cette occasion pour dire ce qu'il pensait de son capitaine.

En ce 7 janvier 2021, Eden Hazard fête ses 30 ans. Un grand cap pour le joueur du Real Madrid qui a déjà connu de meilleurs moments dans sa carrière.

Après une saison noire, il revient doucement d'une blessure musculaire et espère certainement faire de 2021 son année. Il aura plusieurs rendez-vous tant en club qu'en équipe nationale pour le prouver.

A l'occasion de ce passage dans la trentaine, Roberto Martinez a voulu laisser un message à son capitaine. "Salut Eden ! Félicitations, passe un fantastique anniversaire. Nous sommes tellement fiers de toi et de ce que tu fais comme capitaine ou comme personne avec une inspiration incroyable. Mais aujourd’hui, c’est ta journée. Sois juste un papa ! Apprécie ce moment d’avoir un an de plus. Ca va être une année pleine de succès. De la part de tout le monde, nous te souhaitons un fantastique anniversaire", a confié le sélectionneur fédéral dans une vidéo publiée par le journal Le Soir.