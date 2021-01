🎥 Le chef-d'œuvre de Leon Bailey élu but du mois en Bundesliga

L'ancien Genkois Leon Bailey est en toute grande forme en Allemagne et il est peut-être parti pour réaliser sa meilleure saison avec le Bayer Leverkusen. Europa League comprise, il a inscrit neuf buts et distillé sept passes décisives depuis le coup d'envoi de l'exercice 2020-2021.

Et son récital contre Hoffenheim, le 13 décembre dernier, est sans doute le point d'orgue de ce début de saison accompli. Ce soir-là, il avait inscrit un doublé, dont cette splendide frappe enroulée, qui n'avait laissé aucune chance à Oliver Baumann, et qui a été désignée but du mois par la Bundesliga.

Straight off the training ground 💥



Leon Bailey's top-corner finish is our Goal of the Month for December 💫⚽ pic.twitter.com/NAlcS3N8ve