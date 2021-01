Le Real Madrid prête à nouveau son grand talent japonais en Liga

Le jeune talent japonais Takefusa Kubo, revenu au Real Madrid après son prêt à Villarreal, n'y reste pas. Il part à nouveau chercher du temps de jeu dans un autre club de Liga.

Takefusa Kubo (19 ans) a passé la première partie de saison en Liga du côté de Villarreal, prêté par le Real Madrid ; malgré 19 rencontres disputées, le Japonais n'est pas parvenu à convaincre, n'inscrivant qu'un petit but et délivrant trois passes décisives. De retour de prêt, il ne s'éternisera pas à Madrid, du moins pas au Real, puisque Kubo vient d'être prêté à Getafe, autre club de Liga (et situé dans la banlieue madrilène) actuellement 16e de Liga et où il devra cette fois se lancer.