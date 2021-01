Manuel Neuer récompensé en Allemagne

Un nouveau trophée pour le gardien du Bayern et de la Mannschaft.

En plus de la collection de trophées accumulés avec le Bayern, Manuel Neuer ajoute des récompenses individuelles à son palmarès. Déjà élu gardien de l'année par la FIFA, le portier allemand s'est offert le titre de Joueur allemand de l'année.

Et son élection n'a pas fait l'ombre d'un doute: il a été élu avec 57,8% des buts et devance largement Serge Gnabry (15%) et Matthias Ginter. Un trophée qui s'ajoute à la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Europe, toutes conquises avec le Bayern en 2020.