Premiers mots post-opération et positive attitude pour Axel Witsel

Opéré, avec succès ce lundi, Axel Witsel est déjà tourné vers l'avenir.

Deux jours après s'être sectionné le tendon d'Achille sur la pelouse de Leipzig, Axel Witsel passait sur le billard ce lundi. Une opération qui s'est déroulée sans accroc, comme le confirme le Diable Rouge dans un message adressé à ses followers sur Instagram.

"Merci à tous pour votre soutien et vos messages", commence le médian du Borussia Dortmund. "Aujourd'hui, j'ai subi une opération réussie et je vais désormais travailler dur, jour après jour, pour récupérer et essayer de revenir plus fort qu'avant. Avec le soutien de ma famille et de mes amis, je reviendrai", promet-il.