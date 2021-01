De Bruyne et Hazard aux côtés de Messi et Iniesta dans un prestigieux classement

Lionel Messi, Andres Iniesta, Luka Modric, Toni Kroos, Neymar, Mesut Ozil, Andrea Pirlo, des noms qui font rêver et auxquels se joignent Eden Hazard et Kevin De Bruyne pour former le top 9 des meilleurs meneurs de jeu de la décennie.

Un classement réalisé par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS) sur base du classement annuel mettant en avant les meilleurs meneurs.

A noter que KDB est aux portes du top 3 derrière Messi, Iniesta et Modric. Hazard est deux places derrière son compatriote.

The best playmakers of last decade, according to IFFHS* 🤩



Who's your surprise absentee? 🤔



*𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 & 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 pic.twitter.com/G0ohKCjpf6