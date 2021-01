Solskjaer a un objectif bien précis avec Manchester United cette saison

L'entraîneur des Red Devils voudrait certainement rendre fier un certain Sir Alex Ferguson.

Actuellement deuxième du championnat avec un match de retard juste derrière Liverpool, Manchester United réalise une première moitié de saison plus qu'acceptable par rapport à ces dernières années.

Si le titre est toujours indirectement dans les objectifs de ce grand club de Premier League, les ambitions sont claires pour le reste de la saison selon Ole Gunnar Solskjaer.

"On a gagné plus de matches, marqué plus de buts, joué un meilleur football, donc évidemment, c'est positif (mais) le classement à l'heure actuelle n'a aucune importance. Mars et avril sont les mois où le titre peut se jouer", a déclaré l'entraîneur des Red Devils.

"Il est important qu'on s'installe dans le top 4. Nous n'avons fait ça que trois fois depuis que Sir Alex est parti", un objectif clair pour donner le sourire à l'un des légendes d'Old Trafford.