Partage pétillant entre Genk et l'Union

A dix jours de leur reprise, les Unionistes ont fait trembler les filets en amical contre le Racing Genk.

C'est le 23 décembre, à Deinze, que l'Union Saint-Gilloise reprendra la compétition et sa lutte pour la montée en D1A. En attendant, les Bruxellois se testent en amical. Avant Anderlecht samedi, c'est le Racing Genk qui attendait les Bruxellois ce mercredi.

Avec une floppée de buts au programme de cette joute amicale. Németh avait ouvert le score, mais les hommes de Felice Mazzu ont répondu juste avant le repos: Christian Burgess et Senne Lynen permettaient à l'Union de prendre les commandes.

En seconde période, ce sont les buteurs bruxellois qui se sont chargés d'alimenter le marquoir: Deniz Undav, puis Dante Vanzeir ont alourdi la marque. Mais Genk n'a pas abdiqué et est revenu au score en huit minutes, grâce à un second but de Nemeth et à un doublé de Geusens (4-4).