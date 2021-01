Pas d'Euro pour Milik ? La fédération polonaise met la pression

Arkadiusz Milik ne joue pas au Napoli cette saison. L'attaquant polonais n'a pas l'air pressé de changer d'air, mais serait inspiré de trouver une solution.

La Pologne peut-elle disputer l'Euro 2021 sans celui qu'on pensait être le "nouveau Lewandowski" il y a quelques années à peine ? Arkadiusz Milik (28 ans) n'a pas disputé une seule minute à Naples, où il compte pourtant près de 50 buts depuis son arrivée en 2016. L'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam arrive en fin de contrat au terme de la saison en cours, mais un départ cet hiver semble nécessaire.

L'Euro arrive en effet en juin et le président de la fédération polonaise, l'ancien joueur de la Juventus (où ... Milik est cité, entre autres) Zbigniew Boniek, ne cache pas son inquiétude : "S'il ne change pas de club et reste à Naples jusqu'au terme de la saison, je ne pense pas qu'il puisse participer à l'Euro. C'est une situation surprenante", déclare-t-il dans Radio Kiss Kiss. "Je comprends la position du Napoli, qui a beaucoup aidé le joueur". Le dossier Milik est en effet difficile et le joueur ne serait pas très enclin à partir.