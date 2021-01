Coupe d'Allemagne : le Bayern éliminé par une formation de D2

Le Bayern se déplaçait à Holstein Kiel pour le compte des 1/16es de finale de la Coupe d'Allemagne.

Le tenant du titre était opposé à la formation de Holstein Kiel, qui évolue en 2.Bundesliga.

Les Bavarois ouvraient le score via Gnabry (14e) avant que Bartels (37e) n'égalise. Juste après la pause, Sané redonnait l'avance au Bayern qui se laissait surprendre dans les arrêts de jeu par Wahl (90e+5).

Holstein Kiel ne lâchait rien et se montrait accrocheur. Après une prolongation sans buts, les deux formations se départageaient au tirs au but et c'est Holstein Kiel qui est sorti vainqueur de la séance, éliminant le tenant du titre suite au penalty manqué par l'Espagnol Marc Roca.