Turquie : des maillots blancs sur un terrain... enneigé

Basaksehir recevait Sivasspor à Istanbul, qui est touchée de plein fouet par la neige comme le sont la plupart des régions actuellement.

La formation de Nacer Chadli et de Boli Bolingoli (tous deux absents pour blessure) évoluait en orange, sa couleur traditionnelle. Les visiteurs qui ne pouvaient pas jouer en rouge, ont opté pour un équipement blanc malgré les conditions météorologiques, ce qui a rendu les choses assez compliquées sur le terrain, mais également et surtout pour les téléspectateurs.

Le match s'est terminé par un match nul 1-1, un score qui n'arrange aucune des deux formations qui restent bloquées en milieu de tableau aux 10e et 11e places avec 23 points.

It was snowing in Istanbul during the Basaksehir - Sivasspor game and Sivasspor thought wearing white would be a good idea. Yes, there are actually two sides in this photo - look closely and Sivasspor players are there. 💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️ pic.twitter.com/LBV1Zi14Fp