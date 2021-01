L'adjoint de Simao, coach du soir : "Un plan tactique parfaitement appliqué"

Jorge Simao suspendu, c'est son adjoint Gilberto Andrade qui était présent sur le banc et en conférence de presse d'après-match, avec le sourire.

Si Jorge Simao comprend parfaitement le français mais n'est pas encore assez à l'aise pour le parler en conférence de presse, ce qui est tout sauf critiquable, son adjoint Gilberto Andrade s'est adressé à la presse dans la langue de Molière après la victoire de Mouscron. "Un grand bravo à tous nos joueurs. Pas seulement ceux sur le terrain mais tout le groupe qui a travaillé dur", se réjouissait-il.

"Nous avons fait une très belle rencontre malgré les conditions difficiles. On a réussi à contrôler cette dynamique offensive de Genk, qu'on sait très forte. Le plan tactique a été appliqué à la perfection", estime Andrade. "Par après, bien sûr, l'expulsion d'un joueur de Genk nous a offert plus d'espaces, et on a pu gérer le match. Mais il n'y a rien à jeter concernant notre performance". Mouscron a en effet maîtrisé le jeu du second au classement, même avant l'expulsion de Carlos Cuesta.

Le plan tactique hurlu

"On sait que Genk est une équipe très équilibrée, devant et derrière. Ils vont très vite, et c'est très difficile de les prendre en contre", détaille Gilberto Andrade. "Nous avions un focus : bloquer l'axe, fermer l'intérieur du jeu, car ils aiment combiner par là, puis bloquer les ailes et partir en contre, trouver la profondeur dans leur dos au vu des conditions".

Des conditions qui n'ont pas paru gêner l'Excel. "Nous pouvons jouer dans ces conditions. Ce n'est pas dramatique, même si physiquement, c'est dur. On sait que le terrain ne sera pas forcément meilleur contre Waasland", reconnaît le T2 de Simao. "On doit tous s'adapter".