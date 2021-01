🎥 Doublé de Zlatan, expulsion stupide de Saelemaekers et victoire de Milan !

L'AC Milan, en déplacement à Cagliari a encore pu compter sur son serial buteur inoxydable, Zlatan Ibrahimovic, qui s'est offert un doublé à 39 ans lui permettant de se rapprocher de Cristiano Ronaldo, et permettant surtout aux Rossoneri de prendre un peu d'avance sur l'Inter Milan en tête de la Serie A. Côté sarde, Radja Nainggolan et Razvan Marin étaient tous deux titulaires.

Mais la "performance" de la soirée, c'est peut-être celle d'Alexis Saelemaekers, qui est entré au jeu à la 66e minute, de retour de blessure. Un retour totalement manqué puisque l'ancien d'Anderlecht a pris ... deux cartons rouges en cinq minutes, et a été exclu !

🚹 Official: AC Milan is winter champion thanks to today's victory. Congratulations to them 👏



