Griezmann et le Barça ont perdu un titre: "Des erreurs stratégiques"

Antoine Griezmann, buteur en Supercoupe d'Espagne, ne pouvait que regretter les erreurs de son équipe.

Fébrile, le FC Barcelone s'est incliné en finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao (2-3 sp), dimanche. Double buteur, l'attaquant Antoine Griezmann (29 ans, 23 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) regrette le comportement global de son équipe.

"Nous sommes tristes, énervés, gênés. Quand vous perdez en finale, tous les sentiments sont mauvais. On sait que les équipes de Marcelino travaillent très bien et imposent un bon pressing. Nous avons commis des erreurs stratégiques. Nous allons devoir regarder ça et nous améliorer pendant la semaine. Ils y ont cru jusqu'à la dernière minute et ils ont très bien joué", a souligné le champion du monde français pour Movistar.

"Je crois que l'on a mal défendu. On ne s'est pas parlé. Ce sont des détails très importants qui font l'issue d'un match. Quand le ballon part ou quand il faut commencer à courir, il faut que quelqu'un crie. Parfois on crie et parfois non... Nous avons encore trois compétitions importantes. Nous devons nous reprendre pour gagner ce qu'il reste à jouer", a rajouté Griezmann, qui va devoir patienter avant de remporter un premier titre avec le Barça.