Blessure de Kevin De Bruyne lors de la victoire de Manchester City

Manchester City l'a emporté mais Kevin De Bruyne, encore plutôt en vue, est sorti blessé.

Mauvaise nouvelle pour Kevin De Bruyne : alors que le Diable Rouge était encore très en jambes face à Aston Villa, il a dû sortir à l'heure de jeu sur un contact avec l'international anglais Jack Grealish. De Bruyne grimaçait, mais il est évidemment trop tôt pour en dire plus concernant la gravité de cette blessure, qui pourrait être un coup dur au vu de la situation de certains autres Diables.

Manchester City a pris l'avantage et remporté la rencontre malgré la sortie de son meneur de jeu, marquant via Bernardo Silva et Gundogan (sur penalty) pour l'emporter 2-0 et prendre temporairement la tête de la Premier League.