Seydou Sy a connu les débuts d'un prodige: "Au départ, il est arrivé pour faire le nombre à l'entraînement"

Seydou Sy, ancien gardien de but de Monaco, a connu de grandes stars à Monaco, mais il a aussi côtoyé Kylian Mbappé.

Seydou Sy a connu beaucoup de stars lors de son passage à Monaco: Joao Moutinho, Subasic, Benjamin Mendy. Mais il a aussi connu le champion du monde Kylian Mbappé et ce en deux étapes.

Tout d'abord, il a été son coéquipier en CFA, le gardien allant jouer avec l'équipe "B" histoire de garder la forme. Il y a connu l'attaquant du PSG lorsqu'il n'avait que 16 ans. "J'ai joué avec lui en Nationale et en CFA. On voyait tous qu'il était plus fort que tout le monde, qu'il était différent. Il marquait énormément de buts".

Et puis un jour, tout a démarré pour le jeune attaquant: "Nous étions lors d'une pause internationale. Il manquait des joueurs pour faire les exercices et le coach Jardim l'a appelé pour faire le nombre. Il s'est entraîné avec les pros et n'est plus jamais reparti en Espoirs".

La suite, on la connait: un titre avec Monaco, un transfert juteux au PSG et un titre de champion du monde.