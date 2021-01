Officiel : Westerlo porolonge un de ses cadres

Les Campinois, qui ont récemment perdu Christian Brüls, ont prolongé une autre pièce maîtresse de son milieu de terrain.

Lukas Van Eenoo reste fidèle à Westerlo et prolonge son bail au Kuipje jusqu'en 2024.

Le joueur formé au Cercle prolonge ainsi son aventure en Campine : "Je suis ravi de prolonger mon contrat dans ce magnifique club. Nous ferons tout pour être à la hauteur de nos ambitions et revenir rapidement au plus haut niveau", a déclaré le milieu de terrain de 29 ans sur le site du club.

Van Eenoo a beaucoup d'expérience avec près de 150 matches de JPL à son compteur et des passages au Cercle, OHL, Courtrai et Roulers.

Le médian figure dans le top-5 des plus beaux buts de D1B à mi-saison établi par Eleven Sport, grâce à son très beau but inscrit sur corner direct face à Deinze (voir le but).