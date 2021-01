🎥 La patate de Teuma, le corner entrant de Van Eenoo: les buts du début de saison en D1B

On s'amuse aussi en D1B depuis le début de la saison, la preuve en cinq buts.

Les artilleurs régalent depuis le début de la saison en D1B et Eleven Sports a d'ailleurs profité de la trêve hivernale pour compiler les plus beaux buts de la première partie de saison. Leader de D1B avec la meilleure attaque de la série (36 buts en 15 matchs), l'Union place deux de ses pions dans ce top 5: un coup-franc de Casper Nielsen et une superbe demi-volée de Teddy Teuma.

Des honneurs également pour l'homme forme du Lierse Kempenzonen. Prêté par Westerlo, Sava Petrov a distillé trois assists et inscrit quatre buts, dont cette jolie frappe enroulée contre Deinze. Et c'est Lukas Van Eenoo qui complète le panel. Le médian de Westerlo en est à six buts et quelques bijoux à mi-saison en D1B: il place deux de ses buts dans le top 5 du début de saison.