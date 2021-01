Crystal Palace ouvre la porte de sortie à Christian Benteke

L'arrivée de Jean-Philippe Mateta pourrait pousser le Diable Rouge vers la sortie, quatre ans et demi après son arrivée à Crystal Palace.

Christian Benteke vers la sortie à Sealhurst Park? Au lendemain de l'arrivée d'un nouvel attaquant à Crystal Palace, la direction londonienne se dit en tout cas prête à ouvrir des discussions avec les clubs intéressés d'ici la fin du mercato.

Sucesseur belge de Romelu Lukaku?

Selon les informations du Daily Mail, la piste la plus chaude mènerait le Diable Rouge à West Bromwich Albion, club dans lequel un certain Romelu Lukaku, qui y avait été prêté par Chelsea, avait commencé à séduire l'Angleterre. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables avait inscrit 17 buts et distillé sept assist lors de sa seule saison avec WBA (2012-2013), en profitant pour séduire Everton qu'il avait rejoint dans la foulée.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Christian Benteke pourrait donc partir dès cet hiver. Longtemps muet en Premier League, l'attaquant belge, blessé en début de saison, avait pourtant retrouvé la confiance en inscrivant trois buts lors de ses trois premières titularisations. Mais il est ensuite rentré dans le rang et n'a plus trouvé le chemin des filets depuis quatre matchs.