Serie A: la Roma prend sa revanche et conforte sa place sur le podium

Vaincue sur le terrain et sur tapis vert par Spezia en Coupe d'Italie, la Roma avait l'occasion de prendre sa revanche en championnat. Mission accomplie au bout d'un étonnant suspense pour les Romains.

La Roma avait été éliminée en prolongations par Spezia, mardi soir en Coupe d'Italie (2-4), mais a finalement perdu cette rencontre sur tapis vert pour avoir effectué six changements. C'est la deuxième fois que ça arrive à la Louve cette saison et les supporters romains attendaient sans aucun doute une revanche, ce samedi... contre Spezia en championnat.

Les Romains ont accompli leurs missions, mais ils se sont fait très peur dans la dernière demi-heure. Privée de Henrik Mkhitaryan et Edin Dzeko, la Roma a pu compter sur Borja Mayoral pour faire le travail. L'attaquant espagnol a inscrit son deuxième doublé de l'année cet après-midi: il a d'abord ouvert le score et il avait redonné l'avantage aux siens en début de seconde période, alors que le jeune Roberto Piccoli avait égalisé à la 24e.

Lorenzo Pellegrini, sauveur de la Roma

Et quand le Néerlandais Rick Karsdorp a doublé l'avantage romain, on pensait la victoire acquise pour les Giallorossi. Mais c'était sans compter sur l'abnégation du promu. Diego Farias a réduit l'écart à l'heure de jeu et Daniele Verde a égalisé... à la 90e minute.

Une nouvelle déception et des points perdus pour la Roma? Non! Parce que c'est Lorenzo Pellegrini est passé par là à la 92e minute. Une revanche de justesse pour les Romains (3-4) qui en profitent pour conforter leur troisième place et revenir, provisoirement, à trois points de l'Inter, qui se déplace à Udine ce soir.