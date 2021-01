🎥 Liga : Carrasco et l'Atlético évitent le piège valencien et confortent leur place de leader

Les Rojiblancos continuent leur parcours presque parfait en championnat.

L'Atlético Madrid ne flanche pas. Les hommes de Diego Simeone ont conforté leur place de leader en s'imposant 3-1 face à Valence. Yannick Carrasco était titulaire sur le flanc gauche madrilène.

Valence a d'abord ouvert le score à la 11e minute de jeu grâce à Rucic et sa magnifique frappe enroulée en pleine lucarne.

GOLAZO | Cette frappe splendide du pied gauche d'Uros Racic ! 🔥🥵#AtlétiValencia pic.twitter.com/Vf8lyOnOqC — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 24, 2021

La joie fut courte pour les Valenciens puisque Joao Felix a égalisé pour l'Atlético douze minutes plus tard. Il faudra attendre la seconde période pour voir les Rojiblancos prendrent l'avance grâce au but de l'inévitable Luis Suarez à la 54e minute.

🎂 | Luis Suarez s'offre un but pour son anniversaire ! 🥳#AtlétiValencia pic.twitter.com/qAxwVoEQ3D — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 24, 2021

Yannick Carrasco s'est illustré sur le troisième et dernier but de l'Atlético inscrit par Correa à la 72e minute de jeu. Le Diable Rouge est à la base du but de l'Argentin.

Cette saison, le deuxième club de Madrid survole le championnat espagnol. Avec 47 unités et un match en moins, les hommes de Diego Simeone comptent sept points d'avance sur le Real.