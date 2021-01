Ligue 1 : Lyon et Jason Denayer ridiculisent Saint-Etienne dans le derby

Le derby rhônalpin s'est déroulé à sens unique. L'OL n'a laissé aucune chance à Saint-Etienne.

Lyon s'est imposé dans le derby face à Saint-Etienne. Et de quelle manière ! Les hommes de Rudi Garcia ont infligé un score de forfait 0-5 à l'ASSE au stade Goeffroy-Guichard.

Les Lyonnais ont démarré la rencontre pied au plancher. Peu après le premier quart d'heure de jeu, Kadewere donnait l'avantage à Lyon avant que Marcelo ne double la mise à la 36e minute.

En seconde période, Marcelo inscrivait son deuxième but de la rencontre à la 59e minute de jeu. Kadewere décidait de l'imiter neuf minutes plus tard et portait le score à 0-4.

Manifestement pas assez rassasiée, la bande à Jason Denayer (titulaire durant toute la rencontre) inscrivait le cinquième et dernier but de du match grâce à Depay à la 82e minute.

Avec sa victoire, Lyon possède désormais 43 points et reste proche de Lille et du PSG qui se partagent la première place du classement avec 45 unités.