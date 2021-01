Le beau geste de Thibaut Courtois pour un jeune fan hospitalisé

Thibaut Courtois a décidé de gâter un de ses jeunes fans, cloué sur son lit d'hopital.

La magie des réseaux sociaux a encore opéré. Samedi, David publiait un message sur Twitter pour essayer d'apporter un peu de réconfort à son neveu, victime de fractures du cubitus et du radius en pratiquant "son sport préféré", le football.

Jeune gardien de but et fan de Thibaut Courtois, le petit footballeur, qui a dû passer sur le billard pour soigner ses blessures, a pu compter sur la sympathique réponse de son idole. Dimanche, le Diable Rouge a répondu à l'appel en souhaitant un bon rétablissement à son jeune fan et en promettant de lui faire parvenir un maillot dédicacé. Sympa!