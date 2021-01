Frank De Bleeckere formel: "Anderlecht aurait dû obtenir un penalty contre Waasland-Beveren"

Les Mauves auraient pu obtenir le penalty qui leur auraient permis de faire plier la forteresse waaslandienne?

Dans son débriefing hebdommadaire, le Département Arbitrage revient, notamment, sur la phase litigieuse du duel entre le Sporting d'Anderlecht et Waasland-Beveren. Et Frank De Bleeckere est formel: le bras de Michael Frey dans le rectangle aurait dû être sanctionné.

"Le Département Arbitrage aurait aimé voir un penalty sifflé après intervention du VAR. Le joueur de Waasland-Beveren Michael Frey saute vers le ballon et le touche du bras avec un mouvement intentionnel. Le mouvement est intentionnel et le contact entre le bras et le ballon est sanctionnable", estime l'ancien arbitre.