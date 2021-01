Un cadre anversois sur les tablettes du Celta Vigo

En fin de contrat, il pourrait filer à l'issue de la saison.

Direction la Liga pour Simen Juklerod? Rapidement devenu un cadre à Anvers, le latéral gauche norvégien séduit à l'étranger. Le Celta Vigo suit d'ailleurs de très près sa situation et essaye déjà de l'enrôler pour... l'été prochain.

Selon les informations du Nieuwsblad, le club espagnol aimerait le voir arriver, gratuitement, à l'issue de la saison. Et, alors que son contrat au Bosuil expire le 30 juin prochain, Simen Juklerod est séduit par l'idée.

Arrivé à l'aube de la saison 2018-2019, Simen Juklerod a vite trouvé ses marques sur le flanc gauche de l'Antwerp. Deux ans et demi plus tard, il a disputé 86 matchs, inscrit 5 buts et distillé 13 assists avec le Great Old. Mais sa situation a changé avec la montée en puissance de Jordan Lukaku. Le Norvégien n'a d'ailleurs débuté aucun des six derniers matchs de l'Antwerp en championnat.