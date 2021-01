Crystal Palace trébuche malgré un assist de Christian Benteke et le premier but de Michy Batshuayi

Malgré son premier but, Michy Batshuayi n'a pas pu empêcher la défaite des siens à domicile contre West Ham.

Plusieurs rencontres au programme de la soirée, comptant pour la 20e journée de Premier League.

Crystal Palace - West Ham

Palace ouvrait pourtant le score très rapidement via Wilfried Zaha (3e) bien servi par Christian Benteke. Mais Souček égalisait six minutes plus tard, avant d'inscrire un doublé (25e). A l'heure de jeu, les Hammers enfonçaient le clou via Dawson face à une formation sans idées. Michy Batshuayi montait au jeu après le troisième but (66e) à la place de Townsend et réduisait le score dans les arrêts de jeu, inscrivant au passage son premier but de la saison en Premier League. Bien trop tard cependant pour égaliser.

Newcastle - Leeds

Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, Leeds et Bielsa se déplaçaient à St James Park. Les visiteurs ouvraient le score via Raphinha (17e). Almiron égalisait pour les Magpies après la pause (57e), avant qu'Harrison (61e) n'inscrive le but de la victoire pour Leeds, qui peut se donner un peu d'air en bas de tableau.