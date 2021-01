Eric Di Meco fracasse Dimitri Payet

La petit guerre entre Thauvin et Payet bat son plein, et Eric Di Meco a choisi son camp.

Dans une période délicate sur le plan sportif, l'ailier de l'Olympique de Marseille Dimitri Payet (33 ans, 16 matchs et 3 buts en L1 cette saison) fait aussi beaucoup parler de lui en raison de sa brouille avec son coéquipier Florian Thauvin. Sur les ondes de la radio RMC ce mardi, l'ancien défenseur de l'OM Eric Di Meco a allumé le Réunionnais.

"Je ne suis pas un grand fan de Dimitri Payet. Je l'ai même traité sur cette antenne d'imposture. Moi, je l'ai démasqué il y a longtemps. Payet a encouragé ses coéquipiers à refuser les baisses de salaire durant le confinement alors qu'il a négocié le sien ensuite ? C’est grave. C’est terrible même. Cela confirme à 1000% ce que je pense de Payet. Comment tu peux continuer avec un garçon comme ça dans ton vestiaire ? Comment tu as pu lui permettre d’avoir un contrat jusqu’à ses 37 ans ? Il a un pouvoir de nuisance énorme, quand tu vois son comportement sur le banc ou quand il rentre... Moi, si j'apprends ça de la part d'un de mes partenaires pendant le confinement, la première chose quand je reviens à l'entrainement c'est que je lui mets un 100 francs dans la tête. Mais directement ! Comment c’est possible de ne rien lui dire ? Y'a plus un mec qui a des couilles dans le vestiaire de l'OM ?", a lâché Di Meco, très remonté.