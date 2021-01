Le top 4 ? La Gantoise y croit toujours : "Quelque chose de possible"

Laurent Depoitre a arraché le partage pour La Gantoise durant les derniers instants de la rencontre face à Saint-Trond (1-1).

"C'était un but important, parce que nous ne voulions pas perdre. Un point c'est mieux que rien, mais bien sûr nous sommes et restons déçus", a déclaré Laurent Depoitre à l'issue de la rencontre. "Quand une équipe visiteuse ouvre le score à la Ghelamco Arena, vous savez qu'elle va défendre. Il n'a pas été facile de se créer beaucoup d'occasions contre Saint-Trond. Au final, c'est une bonne chose que nous ayons quand même réussi à faire 1-1, mais nous avions espéré plus", a souligné l'attaquant.

La Gantoise regarde toujours vers le haut du classement malgré sa 11ème place au classement. "Tout est encore proche dans le classement. Et donc, il y a peut-être encore quelque chose de possible. Mais nous y croyons toujours, il y a encore beaucoup de choses possibles et nous avons encore notre mot à dire. Si nous gagnons contre Anderlecht, nous nous rapprocherons à nouveau des équipes du top 4. Maintenant, nous devons vraiment marquer des points", a conclu le joueur des Buffalos.