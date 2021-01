Villas-Boas sous-entend son départ

Annoncé sur le départ, André Villas-Boas a confirmé ce vendredi en conférence de presse qu'il ne serait probablement pas sur le banc de Marseille la saison prochaine.

André Villas-Boas ne sera vraisemblablement plus sur le banc de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. C'est le discours tenu par l'entraîneur marseillais, dont le contrat se termine en juin, ce vendredi en conférence de presse.

"Je ne demande rien. Avec notre position au classement, c'est plutôt normal. En juin, c'est terminé ? Je pense, oui. On pense tous que ça va se passer comme ça. Il n'y a plus rien avec mes agents. Mais c'est normal, on est très loin des objectifs de la saison. La prochaine année, c'est l'année zéro pour le club. Ça va être un nettoyage total. C'est à moi de préparer de bonnes bases pour la suite", a déclaré le coach de l'OM.

Ces derniers jours, un intérêt de Marseille pour Lucien Favre est évoqué.