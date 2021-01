Barça-Athletic, chaudes retrouvailles

Hasard du calendrier, le Barça et l'Athletic Bilbao se retrouvent pour la troisième fois... en moins d'un mois. Une belle entre les deux équipes qui ont remporté chacune l'un des deux affrontement et une revanche à prendre pour Lionel Messi qui avait vu rouge contre les Basques en finale de la Coupe de la Ligue.

Le contexte: soif de revanche pour le Barça et Messi

Il y a à peine deux semaines que les deux équipes se sont croisées et personne n’a oublié le scénario fou de la finale de Supercoupe. Déjà tombeur du Réal en demi-finale, l’Athletic Bilbao avait attendu la 90e minute pour égaliser et pousser le Barça aux prolongations: 30 minutes qui ont viré au cauchemar pour les Catalans et pour Lionel Messi, exclu pour la toute première fois de sa carrière barcelonaise.

Les hommes de Ronald Koeman, qui ont depuis enchaîné trois victoires (deux en Coupe et une en championnat) et le sextuple Ballon d'Or, qui a purgé sa suspension de deux matchs, auront les dents longues au coup d’envoi dimanche soir.

PTDRRRRRR MESSI IL S’EST CRU DANS UN RING? pic.twitter.com/lWfhiCMozs — 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗦𝗧𝗘 🇧🇷 (@neymartisteee) January 17, 2021

L’homme à suivre: Inaki Williams

Inaki Williams est l'indispensable du côté de Bilbao. S'il joue, ce dont personne ne doute, l'attaquant espagnol disputera son 176e match consécutif en Liga, se rapprochant un peu plus de record absolu du légendaire Juanan Larranaga (202). Mais Inaki Williams n'est pas qu'indispensable, il est aussi décisif et le Barça lui réussit d'ailleurs plutôt bien ces derniers temps. Il avait inscrit le but décisif en Supercoupe et ouvert le score en championnat. La passe de trois ce dimanche?

Je ne vois pas trop de différence entre les buts d'Iñaki Williams et de Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/uQUMIsrP8Z — Junior Subtil (@juniorsubtil1) January 17, 2021

Deux matchs, dix buts: nouveau récital en vue?

C’est la donc troisième fois que le Barca et l’Athletic Bilbao croisent le fer en 2021. On a déjà évoqué le duel de Supercoupe, le match de championnat du 6 janvier s’était soldé sur le même score (2-3), mais en faveur du Barça (avec un doublé de... Messi). On peut donc s’attendre à une nouvelle soirée riche en buts, dimanche, au Camp Nou.