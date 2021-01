Des détails du contrat fou de Léo Messi révélés

Certains détails concernant le contrat de l'Argentin à Barcelone auraient fait l'objet d'une fuite dans la presse espagnole ce matin.

Le fait que Lionel Messi ait un très bon salaire au FC Barcelone n'est un secret pour personne.

En 2017, Messi avait signé un nouveau bail de quatre ans avec Barcelone. Les Catalans avaient fait de gros efforts financiers pour garder l'Argentin un peu plus longtemps au Camp Nou, peut-être trop car le club fait maintenant face à des problèmes financiers sérieux.

Ce matin, le média ibérique El Mundo dévoile des détails du contrat du génial Argentin. Des chiffres qui peuvent donner le vertige.

D'après El Mundo donc, d'ici le mois de juin (date de fin du contrat) Messi devrait avoir empoché plus de... 550 millions d'euros (555 237 619 euros pour être précis) dans le cadre de son contrat signé en 2017.

Il aurait perçu un salaire annuel fixe de 138 millions d'euros par saison, plus diverses primes. Il aurait également reçu plus de 115 millions d'euros de prime de signature de ce contrat à l'époque, ainsi qu'une "prime de fidélité" de près de 78 millions d'euros.

Le contrat de Messi expire cet été et son avenir n'est pas encore scellé. Il pourrait rester en Catalogne avec un contrat bien plus réduit comme on peut l'imaginer, ou Messi pourrait rejoindre un club qui pourrait s'aligner sur ses exigences financières.