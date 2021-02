La dette du Barça : Karl-Heinz Rummenigge a failli s'étouffer

Le FC Barcelone est au plus mal. En proie à de graves soucis financiers, le club catalan possède une dette de 1,173 milliard d'euros.

Un montant colossal qui étonne le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge. "Si le Bayern avait cette dette, je ne pourrais pas dormir profondément la nuit", a glissé le patron du club bavarois à Sky Sport. "Mais je ne pense pas que cela changera quoi que ce soit. Un club comme Barcelone ne va pas s'effondrer, notamment en raison de l'énorme valeur qu'il a pour une région comme la Catalogne."

Rummenigge "regrette profondément" que des clubs puissent s'endetter à ce point et il a tenu à mettre en avant le modèle économique de son club : "Ici, nous poursuivons le succès sportif, d'une part, et la stabilité économique, d'autre part. J'ai lu les dettes de Barcelone en prenant le petit déjeuner et j'ai failli m'étouffer." Malgré la pandémie de Covid-19, le Bayern a annoncé un bénéfice net après impôts de 9,8 millions d'euros pour la saison 2019-2020.