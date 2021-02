L'Angleterre veut limiter les footballeurs à l'entraînement

Limiter les têtes à l'entraînement afin de limiter les risques de maladies neurodégénératives, tel était le plan de la Fédération anglaise de football. Et celui-ci pourrait bientôt être mis en place.

Selon le Telegraph, l'Angleterre pourrait bientôt devenir le premier pays au monde à mettre en place cette limitation. Une étude avait révélé que les anciens footballeurs avaient 3,5 fois plus de risques de mourir d'une maladie neurodégénérative.

"Ces pratiques d'entraînement sont clairement inappropriées", a déclaré Charlotte Cowie, responsable de la médecine de la Fédération de football, dans le quotidien britannique.

Exclusive: Football’s governing bodies preparing to make England the first country to formally limit heading in professional training

It comes as part of a wide-ranging strategy to tackle the national game’s dementia crisis - @JWTelegraph https://t.co/fton2mSwEz