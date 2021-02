Pressé, Dimata a pris le chemin de Barcelone..... en voiture

Le Diable Rouge veut mettre toutes les chances de son côté afin de rester en Espagne.

Lundi dernier était le dernier jour des transferts pour la plupart des pays européens. L'Espanyol a marqué son intérêt pour Dimata, qui était resté 18 mois sans jouer à la suite d'une blessure au genou. Mais pour concrétiser le transfert, le désormais ancien Anderlechtois devait se soumettre à une visite médicale à Barcelone.

D'après Het Nieuwsblad l'attaquant, qui a joué 5 minutes contre La Gantoise ce dimanche, a pris sa douche et a pris une voiture dès 22h00 direction la Catalogne. La voiture avec chauffeur, commandée par son manager, l'a emmené à Barcelone en 14h00 sans faire le moindre arrêt.

D'après AS, journal espagnol, Dimata a aussi directement commencé à apprendre l'Espagnol. Le club, qui évolue en deuxième division espagnole et qui souhaite remonter en Liga dès cette saison, a ajouté une option d'achat dans le contrat de Dimata et ce dernier veut mettre toutes les chances de son côté afin de rester longtemps en Espagne. Il sera à l'entraînement dès ce jeudi.