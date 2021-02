Luis Suarez revient encore sur son éviction du Barça: "Pas si facile de marquer 20 buts par saison"

Même s'il se dirige vers un titre de champion d'Espagne avec l'Atlético, Luis Suarez a encore le FC Barcelone dans un coin de la tête.

Sur les ondes de la radio Onda Cero, l’attaquant Luis Suarez (34 ans, 16 matchs et 14 buts en Liga cette saison) est revenu sur son départ, quelque peu forcé, du FC Barcelone lors du dernier mercato estival. L’Uruguayen, bradé à l’Atletico Madrid pour 6 M€ (sous forme de variables), évoque un moment déchirant.

"Quand le Barça m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi, ça a été dur, je ne m’y attendais pas. C'étaient des moments difficiles. Koeman m’a appelé et m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi. Au vu de la manière employée, j’ai été méprisé. Ma femme et mes enfants m’ont vu aller à l’entraînement en étant triste", a expliqué le Colchonero, actuel meilleur buteur de la Liga. Avant d'évoquer le choc de plusieurs joueurs catalans, à l'annonce de son départ.

"Pas seulement Messi. D’autres Barcelonais n’ont pas compris cette décision. Moi, ce que je voulais, c’était ne pas être un problème. Ensuite, après plusieurs jours de tristesse, j’ai changé de mode. Beaucoup de personnes pensaient que c’était facile de jouer à Barcelone et de marquer 20 buts par saison. Mais ce n’est pas facile, il y a de la pression", a conclu El Pistolero.