Zizou espère revoir Eden Hazard "dans trois semaines"

48 heures après l'annonce de la nouvelle blessure d'Eden Hazard, le coach du Real a répondu brièvement aux questions sur le Diable Rouge en conférence de presse.

Victime d'une blessure musculaire, Eden Hazard est à nouveau sur la touche au Real Madrid. Une déception pour Zinedine Zidane. "C'est pas de chance", regrette le coach du Real. "Ce n'est jamais facile pour un joueur. Mais nous devons garder une attitude positive et nous savons que c'est un grand joueur", insiste Zizou.

Quant à savoir quand le capitaine des Diables Rouges sera à noveau opérationnel, le Français se montre prudent. "Il ne demande qu'à enchaîner les matchs. Et j'espère que ce sera le plus vite possible. Dès cette saison. Il devrait être de retour dans trois semaines."

En attendant, le Real se déplacera à Huesca sans son numéro 7. Et Sergio Ramos, qui ne s'est pas entraîné avec le groupe ce vendredi, est incertain.