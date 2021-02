Ligue 1 : le PSG s'adjuge le 100e Classique face à Marseille

Incertain, Neymar débutait finalement sur le banc de ce 100e Classique entre l'OM et le PSG. L'OM l'avait emporté au match aller dans la capitale en septembre. Le PSG est parvenu à prendre sa revanche.

Le PSG ouvrait rapidement le score sur contre-attaque, grâce à Mbappé dont la frappe trompait Mandanda (9e). Malgré quelques opportunités, l'OM ne parvenait pas à secouer les Parisiens qui doublaient le score par l'intermédiaire d'Icardi (24e).

Après le repos, les Phocéens dos au mur se heurtaient à des Parisiens tout en maitrise. Dimitri Payet voyait rouge dans les arrêts de jeu, qui ponctuait le troisième classique de la saison.

L'OM enregistre son septième matches sans succès toutes compétitions confondues alors que le PSG grâce à ce succès reste au contact de Lille et de Lyon au classement.

Kylian Mbappé 🇫🇷 has scored in each of his last 5 games in Ligue1 against Marseille. #OMPSG #PSG pic.twitter.com/zpS3XZuJTq