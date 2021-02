🎥 Manchester City étrille Liverpool et s'envole en tête de la Premier League

En déplacement du côté de Liverpool, la bande à Pep Guardiola a imposé son rythme et a profité de deux erreurs d'Alisson.

On s'attendait à une rencontre avec un jeu égal entre les deux équipes, mais ce ne fut pas le cas. Manchester City s'est imposé 1-4 du côté de Liverpool. Les Reds n'ont pas eu voix au chapitre.

Les Citizens sont très bien entrés dans la partie, laissant peu d'occasions, voire même aucune, aux Reds. Peu avant la fin de la première mi-temps, Gündogan manquait l'occasion de débloquer le compteur au tableau d'affichage.

L'Allemand s'est bien rattrapé en seconde période. Il a ouvert la marque à la 49e minute. Peu après l'heure de jeu, Salah obtenait un penalty litigieux et le concrétisait pour donner encore une chance à Liverpool de revenir dans la rencontre.

Mais à la 73e minute, Gündogan y allait de son petit doublé et redonnait l'avance à City suite à une mauvaise relance d'Alisson. Trois minutes plus tard, le gardien réalisait une nouvelle mauvaise relance et permettait à Sterling d'inscrire le troisième but des Skyblues.

En une action, @LFC vient de résumer son début d'année 2021 😱

Pep Guardiola est en passe de s'imposer pour la première à Anfield 🔥🔝 #Voosport pic.twitter.com/jvFJDlvK2E — VOOsport (@VOOsport) February 7, 2021

A la 83e, Foden crucifiait un peu plus Liverpool pour sceller le score final de la rencontre à 1-4.

Avec 50 points, Manchester City reste en tête et compte cinq points d'avance sur Man U. De son côté, Liverpool reste à la quatrième place avec 40 points.