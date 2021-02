Premier League : Kane et Son buteurs, le duo infernal relance Tottenham

Tous deux buteurs ce dimanche contre West Bromwich Albion, Harry Kane et Heing-Min Son ont permis à Tottenham de retouver le sourire.

Les Spurs retrouvent le goût de la victoire. Après une série de trois défaites consécutives en championnat (face à Liverpool, Brighton et Chelsea), les hommes de José Mourinho se sont imposés à domicile contre West Bromwich Albion ce dimanche, dans le cadre de la 23ème journée de Premier League.

Cette victoire, le club londonien le doit en grande partie à son redoutable duo en attaque. Une fois de plus, ce sont Harry Kane (54ème) et Heung-Min Son (58ème) qui ont trouvé le chemin des filets. L'attaquant anglais est le meilleur buteur et passeur de son équipe cette saison (13 buts, 11 passes décisives). Il est directement suivi par l'international sud-coréen dans les deux catégories statistiques (13 buts, 6 assists). De son côté, Toby Alderweireld a joué l'intégralité de la rencontre et a permis à son équipe d'obtenir son sixième clean-sheet (match sans but encaissé) de la saison en championnat. Score final : 2-0 pour Tottenham.

Au classement, Tottenham remonte péniblement à la 7ème place, à égalité de points avec Chelsea (36). De son côté, West Brom est en difficulé et pointe à la 19ème place, avec seulement une unité de plus de Sheffield United, lanterne rouge du championnat. Le maintien est peut-être déjà trop loin pour les Baggies...