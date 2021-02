🎥 Premier but de l'année pour Kevin Mirallas

Kevin Mirallas a débloqué son compteur 2021 lundi après-midi.

Kevin Mirallas enchaîne en Turquie. L'ancien Diable Rouge a doublé la mise lors de la rencontre entre Gaziantep et Göztepe (2-0). Papi Djilobodji avait inscrit le premier but au retour des vestiaires. Gaziantep en profite pour grimper à la septième place du championnat turc et revient à trois points de la quatrième place occupée par Alanyaspor.

C'est le quatrième but en championnat pour Kevin Mirallas, qui a également distillé trois assists, mais qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 13 décembre en Süper Lig. Au total Kevin Mirallas en est à six buts et trois assists en 19 rencontres disputées avec Gaziantep cette saison.