Axel Witsel dans la liste des joueurs sur le départ à Dortmund ?

Plusieurs joueurs du Borussia seraient annoncés sur le départ dès l'été prochain.

Les finances des clubs ont pris un coup à cause de la crise du coronavirus et il semblerait que certains doivent faire des sacrifices dans les prochains mois. Selon le quotidien régional allemand WAZ, le Borussia Dortmund pourrait envisager de vendre plusieurs joueurs l'été prochain pour remonter les finances dans le vert.

Parmi la liste de sept joueurs, on retrouve Jadon Sancho, souvent cité du côté de Manchester United, Erling Haaland mais également un certain Axel Witsel, pourtant pièce essentielle du onze de Dortmund. Manuel Akanji, Raphael Guerreiro et Giovanni Reyna sont les autres noms.

Si des départs ne sont pas à exclure, il est difficile de croire que le club serait prêt à vendre autant des stars.