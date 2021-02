Un club de Serie A passe sous pavillon américain

L'actuel seizième de Serie A avec 21 points vient de changer de propriétaire.

La Spezia vient de passer sous pavillon américain ce jeudi. "La Spezia Calcio a le plaisir d'annoncer l'acquisition du Club par la famille Platek. Robert Platek, avec sa femme Laurie Platek et ses trois enfants Amanda, Caroline, Robert Junior et son frère Philip Platek, tous de grands supporters de la Serie A, ont fait un investissement générationnel dans le Club Spezia Calcio, démarrant un projet à long terme (...) En outre, il convient de noter qu'il n'y a pas de participation de MSD Capital, mais seulement un investissement personnel de la famille Platek", a fait savoir le club italien dans son communiqué ce jeudi.

Nous sommes heureux de l'acquisition de la Spezia. La Serie A est l'élite et depuis un certain temps nous cherchons une opportunité de nous associer à un club italien dont nous apprécions la mission et l'éthique. Il en a été de même avec la Spezia, car le club a les mêmes valeurs auxquelles notre famille croit : le travail et l'humilité. Nous sommes honorés de pouvoir le soutenir et de l'aider à grandir en visant de futurs succès et en rendant ses fidèles fans fiers", a déclaré la famille Platek.

Les nouveaux investisseurs américains comptent travailler dans la continuité puisqu'il est précisé que les dirigeants actuels resteront en poste.