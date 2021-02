"Il va beaucoup mieux": Zizou donne des nouvelles d'Eden Hazard

Le retour sur les pelouses a redonné des couleurs à Eden Hazard.

Comme lors de chaque conférence de presse, Zinedine Zidane a été interrogé sur l'état de santé d'Eden Hazard, touché à la cuisse depuis un peu plus d'une semaine, mais de retour sur les terrains d'entraînement.

"Eden va beaucoup mieux", répond Zizou. "Quand tu as sur le terrain, tu vas vite mieux. Il espère revenir le plus vite possible. J'espère que la semaine prochaine, il pourra reprendre avec le reste du groupe", insiste le coach français.

Comme Sergio Ramos, Marcelo, Eder Militao ou encore Alvaro Odriozola, Eden Hazard fera donc partie de la longue liste des absents pour le match contre Valence de dimanche après-midi, mais Zinedine Zidane récupère Dani Carvajal et Lucas Vazquez, de retour de blessure.