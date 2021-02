L'éloge de Clarence Seedorf à Kevin De Bruyne: "Un champion"

Considéré comme l'un des meilleurs médians de sa génération, Clarence Seedorf considère KDB comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. "Quand je regarde les milieux de terrain d'aujourd'hui, Kevin De Bruyne est clairement un joueur que j'aime regarder, notamment pour sa façon de penseur le jeu", confie le Néerlandais dans un entretien diffusé par le compte Twitter de la Ligue des Champions.

"Physiquement, nous ne sommes pas comparables, mais dans la manière de concevoir le jeu, il y a des similarités. Quand je vois ses choix de passes... Je l'apprécie beaucoup. C'est un champion", insiste encore le Néerlandais.

