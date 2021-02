🎥 Serie A : Cagliari et Radja Nainggolan n'y arrivent plus

L'AS Roma, l'Atalanta et Cagliari au menu de la 22e journée de Serie A.

Cagliari - Atalanta

La situation reste délicate pour Radja Nainggolan (titulaire) et Cagliari défaits une fois de plus. Cette fois, c'est l'Atalanta qui s'est emparée des trois points en toute fin de match après le but de Muriel (90e). Au classement, Cagliari reste 18e et première équipe relégable.

🇨🇴 | Luis Muriel décide du sort de la rencontre sur cette frappe puissante ! 💥#CagliariAtalanta pic.twitter.com/fa803mA7VU — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 14, 2021

🪓 | Le tacle 'tomahawk' de Radja Nainggolan nous avait manqué. 👊#CagliariAtalanta pic.twitter.com/rGem1utcf1 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 14, 2021

Sampdoria - Fiorentina

Baldé (31e) ouvrait le score pour la Samp, avant que Vlahovic (37e) n'égalise pour les visiteurs. Les locaux ont pu compter sur l'infatigable Quagliarella (71e) dont le but offre une victoire importante à la Sampdoria qui s'éloigne de la zone rouge.

Roma - Udinese

En début d'après-midi, l'AS Rome n'a laissé aucune chance à l'Udinese. Veretout (5e et 25e, sur penalty) et Pedro dans les arrêts de jeu fixaient la victoire des Romains qui restent au contact des deux formations de Milan.